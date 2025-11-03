Gaza i corpi sono di tre soldati Idf

8.08 L'Istituto nazionale forense israeliano ha identificato i tre corpi restituiti da Hamas: si tratta dei militari Assaf Hamami, Omer Neutra e Oz Daniel. Hamami era un colonnello e comandante: è morto mentre difendeva il kibbutz Nirim,il 7 ottobre 2023. Aveva 43 anni. Il capitano Neutra, 21 anni, fu prelevato dai miliziani ed è stato ritenuto vivo fino a dicembre 2024. Il 19enne Daniel era sergente. Un video del 7 ottobre lo mostra circondato da centinaia di miliziani palestinesi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it