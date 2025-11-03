Gaza City 3 bambine palestinesi ferite da raid Idf nel quartiere di Sheijaya insanguinate e bendate dai medici - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 3 nov 2025

I medici fanno di tutto per provare a salvare le piccole, provvedendo al bendaggio delle ferite per fermare l'emorragia A Sheijaya, quartiere a est di Gaza City, tre bambine sono state colpite da raid dell'Idf, restando visibilmente ferite con il sangue che occupa buona parte del loro corpo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza City, 3 bambine palestinesi ferite da raid Idf nel quartiere di Sheijaya, insanguinate e bendate dai medici - VIDEO

