Gaza City 3 bambine palestinesi ferite da raid Idf nel quartiere di Sheijaya insanguinate e bendate dai medici - VIDEO
I medici fanno di tutto per provare a salvare le piccole, provvedendo al bendaggio delle ferite per fermare l'emorragia A Sheijaya, quartiere a est di Gaza City, tre bambine sono state colpite da raid dell'Idf, restando visibilmente ferite con il sangue che occupa buona parte del loro corpo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
