Gaudino | Napoli attenzione all’Eintracht è forte il punto debole è…

Gaudino: ” Napoli, attenzione all’Eintracht, è forte, sono certo che gli azzurri si faranno valere anche in Champions. Il vero punto debole, secondo me, è il portiere: si è visto contro il Liverpool gli errori commessi, anche contro il Friburgo ci sono stati anche alcuni sbagli”. Maurizio Gaudino, talent scout tedesco ed ex attaccante dello Stoccarda, a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul match di Champions League Napoli-Eintracht: Gaudino: La squadra di Francoforte è una squadra che sta iniziando a crescere un’altra volta. “La squadra di Francoforte è una squadra che sta iniziando a crescere un’altra volta, sono giovani e hanno commesso alcuni errori, del resto l’Eintracht produce calciatori di prospettiva e li rivende, come è capitato con Marmoush ed Ekitike’. 🔗 Leggi su Parlami.eu

