Gasperini soddisfatto dopo Milan Roma | Questa la strada che vogliamo percorrere rammaricati per il risultato Pesa molto l’infortunio di Dybala ci manca questo rispetto alle altre big

Inter News 24 L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha voluto dure la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro il Milan. Gian Piero Gasperini così al termine di Milan Roma, le sue parole ai microfoni di Dazn. PAROLE – « Sono andate bene davvero tante cose. Questa è la strada che vogliamo e voglio percorrere. Siamo molto rammaricati per il risultato ma siamo anche consapevoli di poter fare tanti punti in futuro giocando in questo modo. Abbiamo fatto tutto bene se non le conclusioni. Abbiamo costruito molto e sofferto. Faccio fatica sotto quell'aspetto a trovare delle cose negative: siamo arrabbiati per il risultato.

