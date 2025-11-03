Gasperini sbotta contro gli arbitri dopo Milan Roma | C’è una cosa che mi dà fastidio | siamo tutti stufi! Vi spiego

Inter News 24 . Le parole del tecnico. Al termine della sconfitta per 1-0 contro il Milan, l’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha evitato polemiche dirette sull’arbitraggio di Marco Guida. Tuttavia, ha espresso fastidio per un atteggiamento che reputa antisportivo e troppo diffuso nel campionato italiano. Il tecnico giallorosso si è detto “stufo” di vedere giocatori che, appena arriva un pallone in area, si mettono sistematicamente le mani sulla testa per simulare o chiedere un fallo, influenzando così le decisioni arbitrali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gasperini sbotta contro gli arbitri dopo Milan Roma: «C’è una cosa che mi dà fastidio: siamo tutti stufi! Vi spiego»

Leggi anche questi approfondimenti

Milan-Roma, i convocati di Gasperini: fuori Angelino e Ferguson, torna Sangaré ma resta in tribuna - facebook.com Vai su Facebook

Gasperini: “Arbitri? C’è una cosa che mi dà fastidio: siamo tutti stufi di questo fatto” - Dopo la sconfitta contro il Milan, Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha giudicato così l'arbitraggio di Guida ... Da msn.com

Gian Piero Gasperini alza la voce e fa un reclamo agli arbitri - Gian Piero Gasperini ha voluto vedere il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta contro il Milan: “Nella prima mezz’ora la partita era molto aperta e noi abbiamo fatto molto bene, non riuscendo però a ... Riporta sportal.it

Vogherese, il presidente sbotta «Arbitri in malafede e maleducati» - La rabbia in casa Vogherese , già esplosa a caldo nel dopo gara, non si è sopita. Secondo laprovinciapavese.gelocal.it