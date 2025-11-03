Gasperini avvilito dopo Milan-Roma | La cosa peggiore di tutte è l'infortunio di Dybala

Al termine di Milan-Roma, Gian Piero Gasperini non nasconde il suo stato d'animo per l'infortunio muscolare di Paulo Dybala, che l'argentino si è procurato calciando il rigore parato da Maignan: "Sicuramente per rivederlo se ne parlerà dopo la sosta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

