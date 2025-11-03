Gasp | Roma fatto il salto di qualità ma mancano i gol L' infortunio di Dybala la notizia peggiore

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico dopo il ko col Milan: "Siamo rammaricati ma anche fiduciosi. Giocando così faremo tanti punti. Lo spirito c'è, se poi non sbagliassimo 4 rigori su 5.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gasp roma fatto il salto di qualit224 ma mancano i gol l infortunio di dybala la notizia peggiore

© Gazzetta.it - Gasp: "Roma, fatto il salto di qualità ma mancano i gol. L'infortunio di Dybala la notizia peggiore"

News recenti che potrebbero piacerti

gasp roma fatto saltoGasp: "Roma, fatto il salto di qualità ma mancano i gol. L'infortunio di Dybala la notizia peggiore" - Il tecnico dopo il ko col Milan: "Siamo rammaricati ma anche fiduciosi. Si legge su msn.com

gasp roma fatto saltoMilan: Allegri, 'Roma prima con merito, c'è impronta Gasp' - Sarà una partita difficile, nel 2025 la Roma è la squadra che ha vinto di più in ... Lo riporta msn.com

gasp roma fatto saltoProblemi per Angeliño: quando torna l'esterno della Roma? - Lo spagnolo classe 1997 non gioca una partita ufficiale da settembre debilitato da una bronchite asmatica. Scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Gasp Roma Fatto Salto