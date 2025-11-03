Garlasco telefoni e pc dell' ex pm Venditti al Riesame

AGI - Di nuovo sulla scena gli undici dispositivi elettronici - pc, telefoni, hard disk - dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti nei quali la Procura di Brescia "ritiene ci siano sicuramente elementi utili " alla prova del reato di corruzione che sarebbe stato commesso dall'ex magistrato e da Giuseppe Sempio per favorire l'archiviazione del figlio di quest'ultimo, Andrea Sempio. Davanti ai giudici del Tribunale del Riesame di Brescia si discutono i ricorsi presentati dalle difese dell'ex procuratore capo pavese, Mario Venditti, del pm ora in forza a Milano Pietro Paolo Mazza e di Cristiano D'Arena, titolare della società Esitel, che svolse le intercettazioni proprio sull' inchiesta del 2017 finita in un 'nulla di fatto' sull'attuale indagato per l'omicidio. 🔗 Leggi su Agi.it

