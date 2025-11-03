Garlasco sul caso interviene anche Raffaele Sollecito | parole di denuncia pubblica

A diciotto anni dall’omicidio di Meredith Kercher, Raffaele Sollecito torna a parlare, scegliendo parole che rivelano il peso di una condanna che, secondo lui, va ben oltre le aule di tribunale. “Diciotto anni dopo l’omicidio di Meredith Kercher, voglio denunciare una forma di condanna che nessuna sentenza può cancellare, lo stigma sociale verso chi è stato ingiustamente in carcere”, ha dichiarato all’Ansa l’uomo che fu prima condannato e poi assolto per il delitto che sconvolse Perugia e il mondo intero nel 2007. Le sue parole arrivano pochi giorni dopo le rivelazioni di un nuovo possibile sospettato, di cui ha parlato il pubblico ministero che all’epoca seguì l’inchiesta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

