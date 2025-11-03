Garlasco nuovo colpo di scena | rinviata l’analisi dei dispositivi di Venditti e Sempio

Nuovo colpo di scena degno di un thriller nel caso di cronaca nera più discusso in Italia. È slittato a data da destinarsi l’accertamento tecnico irripetibile per l’estrazione della «copia forense» dai cellulari e dai computer di Mario Venditti e Giuseppe Sempio (padre di Andrea), nell’ambito dell’ inchiesta per corruzione in atti giudiziari condotta dalla Procura di Brescia. L’indagine è collegata all’archiviazione, avvenuta nel 2017, di Andrea Sempio, amico di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco nel 2007. L’analisi, fissata inizialmente per lunedì 3 novembre a Pinerolo, è stata sospesa dopo la mossa (a sorpresa ma non troppo) del difensore di Venditti, l’avvocato Domenico Aiello, che ha formalizzato al gip e alla Procura generale bresciana la riserva di richiedere un incidente probatorio davanti a un giudice terzo. 🔗 Leggi su Panorama.it

