Garlasco l’ex procuratore Venditti al Riesame per il sequestro di 11 tra pc telefoni e hard disk
Nuova udienza a Brescia contro il provvedimento della procura che ritiene ci siano nei dispositivi elementi utili a provare la corruzione. 🔗 Leggi su Repubblica.it
#Garlasco: PM incarica un consulente per la copia dati dei cellulari del padre di Sempio e dell'ex procuratore Venditti. - facebook.com Vai su Facebook
Delitto di Garlasco, l'ex procuratore Venditti: "Ho la vita rovinata, non ho mai preso un euro fuori dallo stipendio" #14ottobre #garlasco #venditti #delittodigarlasco - X Vai su X
Garlasco, chiesti tabulati telefonici dal 2019 dei 3 carabinieri che lavoravano con l'ex pm Venditti - I magistrati di Brescia puntano a chiarire alcune anomalie sulle procedure di notifica della convocazione, nel 2017, di Andrea Sempio. Si legge su rainews.it
Garlasco, la mossa dei carabinieri sui tabulati per risolvere il caso Venditti: cosa c'entra il "terrorismo" - Garlasco, Mario Venditti e Giuseppe Sempio accusati di corruzione: i carabinieri chiedono i tabulati degli ultimi 72 mesi per fare luce sul caso ... Secondo virgilio.it
Garlasco, la mossa dell’avvocato dell’ex procuratore Venditti fa slittare gli accertamenti sui cellulari - L'avvocato Aiello ha formalizzato la riserva di richiedere incidente probatorio, bloccando l'analisi forense dei dispositivi dell'ex procuratore Venditti ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it