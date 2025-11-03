Garlasco le parole di Vittorio Feltri riaccendono il caso | Un fallimento della giustizia

Il delitto di Garlasco continua a dividere l’opinione pubblica e a riempire le cronache, anche a distanza di quasi vent’anni. L’omicidio di Chiara Poggi resta una ferita aperta nella giustizia italiana, e oggi il caso torna al centro dell’attenzione con nuove indagini, nuovi sospetti e una voce storica che riaccende il dibattito: quella di Vittorio Feltri, da sempre convinto sostenitore dell’innocenza di Alberto Stasi. Dalle colonne del Giornale, Feltri ha ribadito la sua posizione con toni netti e senza esitazioni: “Stasi non è solo il grande innocente dimenticato di questa storia. È anche un’altra vittima di questa storia di malagiustizia”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

