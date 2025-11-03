Garlasco il nodo dei device sequestrati a Venditti | la difesa trova un escamotage per prendere tempo E potremmo non scoprire mai il contenuto – Il video

Nell’intricata vicenda giudiziaria del delitto di Garlasco, è emerso nell’ultimo periodo un nuovo protagonista: l’ex procuratore capo di Pavia, Mario Venditti. Un nome che non era mai apparso nel lungo elenco di persone coinvolte, a vario titolo, nelle indagini e nei processi legati a uno dei casi più mediatici della cronaca italiana recente. Venditti è attualmente indagato in due distinti filoni d’inchiesta. Uno che riguarda appunto l’omicidio di Chiara Poggi, l’altro nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto «sistema Pavia». Queste due inchieste hanno in comune, oltre all’indagato, l’interesse per il contenuto degli undici dispositivi sequestrati a Venditti, tra computer, hard disk e telefoni cellulari. 🔗 Leggi su Open.online