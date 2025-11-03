Garlasco Alberto Stasi innocente come me | la denuncia di Sollecito

"Diciotto anni dopo l'omicidio di Meredith Kercher, voglio denunciare una forma di condanna che nessuna sentenza può cancellare, lo stigma sociale verso chi è stato ingiustamente in carcere": Raffaele Sollecito, prima condannato e poi assolto per il delitto, lo ha detto all' Ansa. Nei giorni scorsi il pm che si occupò del caso ha parlato di un nuovo possibile sospettato per l'uccisione della studentessa inglese a Perugia nel 2007. "È una discriminazione silente ma devastante", ha proseguito Sollecito, che si è sempre proclamato estraneo alla morte della studentessa e che oggi continua a sentirsi discriminato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

