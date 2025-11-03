Garganello d’oro a Mascia E lui festeggia il premio | Creo una ricetta speciale

Imola, 3 novembre 2025 – Imola celebra il suo gusto più autentico premiando chi lo ha saputo trasformare in arte. Nello spazio coperto di piazza Matteotti, nell’ambito dell’edizione 2025 del Baccanale, è stato assegnato ieri il ‘Garganello d’oro’ a Max Mascia, chef due stelle Michelin del ristorante San Domenico. Il sindaco: “Ambasciatore della cucina imolese”. La cerimonia ha visto la consegna del riconoscimento da parte del sindaco Marco Panieri, che ha definito Mascia “un’eccellenza del nostro territorio e un ambasciatore della cucina imolese nel mondo”. Nella motivazione ufficiale si sottolinea come lo chef abbia saputo “raccogliere, conservare e rinnovare la grande tradizione del ristorante San Domenico di Imola, mantenendo la sua posizione d’eccellenza nel panorama gastronomico italiano, e per la generosità con cui mette a disposizione della comunità imolese la sua professionalità riconosciuta in Italia e all’estero”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

