Garante Privacy Ghiglia in quota FdI voleva condannare Fanpage per l'inchiesta Gioventù meloniana

Il Garante della Privacy aveva ricevuto degli esposti sull'inchiesta di Fanpage.it Gioventù meloniana, e stava per archiviarli. Fu Agostino Ghiglia, membro del Garante eletto in quota Fratelli d'Italia, a opporsi e prolungare la procedura. Ad affermarlo è l'inchiesta di Report su Ghiglia andata in onda domenica 2 novembre.