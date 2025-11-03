Garante Privacy Ghiglia in quota FdI voleva condannare Fanpage per l'inchiesta Gioventù meloniana

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Garante della Privacy aveva ricevuto degli esposti sull'inchiesta di Fanpage.it Gioventù meloniana, e stava per archiviarli. Fu Agostino Ghiglia, membro del Garante eletto in quota Fratelli d'Italia, a opporsi e prolungare la procedura. Ad affermarlo è l'inchiesta di Report su Ghiglia andata in onda domenica 2 novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

