Gara anonima di Tosi Eusepi è troppo solo
Orsini 6 Prende un duro colpo al collo che rischia di tenerlo lontano dal terreno di gioco per diverso tempo. (35'pt Cultraro 6 Tradito dai compagni in barriera sul gol di Sannipoli. Devia con i piedi un'incursione di Spavone) Zini 5 Ferma fallosamente Bernardotto al limite beccandosi il rosso dopo visione al FVS. Ad inizio ripresa calcia addosso al portiere ospite da buona posizione. Pezzola 6 Scende in campo con la maschera a causa della contusione al naso. Poi la getta via ed è sempre attento su chiunque passi dalle sue parti. Dalmazzi 5,5 Non è Gennari e si vede. La mette su piano fisico, perdendo diversi duelli nell'uno contro uno.
