Galli Vittoria importante contro il Torino

Arezzo, 03 novembre 2025 – Ritorno vincente al PalaGalli per la Polisportiva Galli, che dopo quasi un mese di assenza ritrova il proprio pubblico e conquista un importante successo ai danni della tenace Pallacanestro Torino, imponendosi per 71-67 nella gara valida per la quinta giornata del Girone A di Serie A2 Femminile. Una sfida intensa ed equilibrata sin dalle prime battute, con entrambe le formazioni attente in difesa e pronte a colpire al momento giusto. Dopo i primi dieci minuti il??tabellone recita 17-16 per le valdarnesi. Il secondo quarto si rivela determinante: le ragazze di José Ignacio Garcia mettono in mostra una pallacanestro brillante, fatta di precisione, ritmo e intensità, scavando un solco profondo con un parziale di 24-9 che vale il +16 all'intervallo lungo (41-25). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Galli. Vittoria importante contro il Torino

Approfondisci con queste news

Dopo l’ultima sosta, al di là dei risultati (una vittoria e 2 pareggi), il Milan ha rallentato in ritmo, intensità e solidità. CONTINUA A LEGGERE L’articolo di Luca Serafini nel blog “La complessità del calcio”. https://www.filippogalli.com/2025/10/30/assenze-e-panch - facebook.com Vai su Facebook

Galli sull’esonero di Pioli: «Contro l’Inter ho visto una fiammella diversa, ma serve una scossa. Fossi in loro fare questo» - Galli, ex portiere viola ha analizzato il momento difficile della Fiorentina e la situazione riguardante l’esonero di Pioli, difendendo il tecnico nell’intervista alla Gazzetta dello Sport In un’inter ... Scrive msn.com

CALCIO SERIE D. Il Lentigione al Galli. L’Imolese prova a fare il colpaccio - Galli vestito a festa, entusiasmo e desiderio di confermarsi, dopo l’ultima bella e importante vittoria di Castelmaggiore, e perché ... Segnala ilrestodelcarlino.it

R.Galli: “Ndour deve giocare sempre in campionato. Finalmente si vedono tracce del vero Fagioli” - Riccardo Galli, al Pentasport di Radio Bruno, dice la sua sulla vittoria di Vienna: “Il valore dell’avversario è un inizio di indicazione, chiaramente. Da msn.com