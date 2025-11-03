Galles neonato di nove mesi muore sbranato da un cane in casa
Tragedia a Rogiet, nel Galles: un neonato di nove mesi è morto dopo essere stato aggredito da un cane in un’abitazione. La polizia del Gwent ha sequestrato l’animale e avviato un’indagine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
