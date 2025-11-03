Galleria dell’Accademia apre la mostra ' Venere che entra nel bagno del mare di Pampaloni'
Firenze, 3 novembre 2025 - Dal 4 novembre al 1 febbraio 2026 è aperta al pubblico la mostra “ Venere che entra nel bagno del mare" di Luigi Pampaloni. Una nuova acquisizione per la Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello”, allestita nella sala delle esposizioni temporanee della Galleria dell’Accademia di Firenze. La mostra, ideata da Giulia Coco – funzionario storico dell’arte e curatrice della Gipsoteca della Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello – nasce in occasione dell’acquisto, da parte del museo, del bozzetto preparatorio in terracotta per l’opera in marmo Venere che entra nel bagno del mare di Luigi Pampaloni (1791–1847). 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nel cuore più antico della città di Firenze i Musei del Bargello e la Galleria dell'Accademia di Firenze, con capolavori della scultura Rinascimentale e collezioni d'arte incomparabili per ricchezza e specificità, ti attendono anche durante il lungo ponte di #Ognis - facebook.com Vai su Facebook
Galleria dell’Accademia, apre la mostra ‘Luce, energia, infinito’ - In occasione delle iniziative che celebrano i 550 anni dalla nascita (1475) di Michelangelo, Wang Yancheng, artista franco- Riporta lanazione.it
Apre a Milano la mostra 'Italia di moda' di Andrea Varani - Come può un abito raccontare l’abbraccio silenzioso di una terra che ti accoglie e ti fa sentire parte di sé? adnkronos.com scrive