Galleria dell’Accademia apre la mostra ' Venere che entra nel bagno del mare di Pampaloni'

Firenze, 3 novembre 2025 - Dal 4 novembre al 1 febbraio 2026 è aperta al pubblico la mostra “ Venere che entra nel bagno del mare" di Luigi Pampaloni. Una nuova acquisizione per la Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello”, allestita nella sala delle esposizioni temporanee della Galleria dell’Accademia di Firenze. La mostra, ideata da Giulia Coco – funzionario storico dell’arte e curatrice della Gipsoteca della Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello – nasce in occasione dell’acquisto, da parte del museo, del bozzetto preparatorio in terracotta per l’opera in marmo Venere che entra nel bagno del mare di Luigi Pampaloni (1791–1847). 🔗 Leggi su Lanazione.it

