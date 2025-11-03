Galeone un uomo libero raccontato da Carratelli | Ho sempre tifato per le cicale

Galeone raccontato da Carratelli: «Ho sempre tifato per le cicale. Sono un uomo di mare, devo sentirmi libero» Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport firma uno splendido ritratto di Giovanni Galeone scomparso ieri all’età di 84 anni. «Sono un uomo di mare, devo avere spazi davanti, devo sentirmi libero». Era nato a Bagnoli, padre ingegnere all’Italsider, tuffandosi nelle acque di Coroglio dai pontili della Montecatini. Dal Tirreno di Napoli all’Adriatico dell’Abruzzo, l’uomo dei due mari. Pescara è stata la sua isola felice. E a Pescara andavamo per sentirgli raccontare il calcio, i nostri pellegrinaggi d’amore per un uomo d’amore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

