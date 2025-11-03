Galeone il maestro della panchina

Spero che stesse sognando il mare. Era, da sempre, il panorama davanti al quale Giovanni Galeone trovava il senso della vita. Ha chiuso il sogno a ottantaquattro anni, ovviamente di domenica, giorno del dio calcio. Uso apposta l'accostamento alla divinità ricordando lo striscione che i tifosi del Pescara, srotolarono lungo la curva dello stadio Adriatico «Dio ha inventato prima il pallone e poi Giovanni Galeone. Giovanni vai a insegnarlo». Non aveva nulla di divino, Giovanni, anzi era umano ai massimi, nel piacere del convivio, del buon vino, del cibo giusto, delle amicizie trasparenti che lui frequentava e alimentava con discrezione, anche se gli garbava, eccome, la fuga trasgressiva, la fuitina di pensieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Galeone, il maestro della panchina

