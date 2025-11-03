Durante la conference call sui risultati del terzo trimestre, Samsung ha dichiarato: “ Per quanto riguarda il Galaxy S26, la valutazione di AP è ancora in corso: è difficile confermare la gamma definitiva per il prossimo anno “. Siamo ormai a pochi mesi dal lancio della nuova serie top di Samsung, il trio composto da Galaxy S26, Galaxy S26 Plus e Galaxy S26 Ultra. È nota anche una probabile data che, al momento, non è stata ancora ufficializzata. Acquista su Amazon Recensione Galaxy S25 Ultra: intelligenza artificiale e poi?. Serie Galaxy S26: un mistero quale sarà il SoC. Sono passati solo nove mesi dal lancio della serie Galaxy S25 e già si sa, quasi, tutto della prossima serie top di gamma dell’azienda sudcoreana, persino la data di presentazione. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Galaxy S26: la nuova serie entro fine febbraio 2026 e, forse, con Snapdragon