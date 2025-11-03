Galaxy S25 Ultra da 512 GB in offerta shock | sconto di 520€ sul top di gamma Samsung

Samsung torna protagonista con un’offerta che farà gola a molti appassionati di tecnologia: Galaxy S25 Ultra da 512 GB è disponibile con uno sconto di ben 520 euro. Una promozione che rende accessibile uno dei migliori smartphone Android del 2025, capace di combinare potenza, eleganza e innovazione ai massimi livelli. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Smart TV giganti, fino a 100 pollici: sconti pazzi fino a 700€. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

