GAL Pesca Lazio al via i fondi FEAMPA per la tutela delle acque | pescatori protagonisti del cambiamento

Fiumicino, 3 novembre 2025 – Il GAL Pesca Lazio ha aperto le adesioni all’avviso pubblico 1.1.C nell’ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, dedicato al miglioramento dello stato ambientale delle acque. L’iniziativa mira a finanziar e progetti in grado di tutelare gli ecosistemi marini e costieri, ma anche a render e i pescatori protagonisti della sostenibilità, attraverso il loro coinvolgimento in attività di monitoraggio, recupero e gestione delle risorse naturali. Le domande – così come specificato nell’Albo pretorio – possono essere presentate fino al 30 novembre 2025, come indicato nell’avviso pubblicato dal Comune di Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it