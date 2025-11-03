Gachiakuta | anime e manga raccontati al Lucca Comics and Games

Star Comics e Crunchyroll hanno portato a Lucca Kei Urana, Hideyoshi Andou e Hiroshi Seko, rispettivamente mangaka, writer e sceneggiatore dell'apprezzato anime. Un titolo profondo, che sta conquistando sempre più consensi a livello internazionale. Gachaikuta è un titolo che non smette di sorprendere. Un mondo segnato da una profonda disparità sociale, diviso tra povertà e consumismo con un protagonista, Rudo, complesso e imperfetto: un ragazzino che, dopo essere stato accusato di un crimine che non ha commesso, viene gettato nel baratro che porta verso la terra sottostante, una gigantesca discarica a cielo aperto e popolata da mostri di rifiuti, nella quale la vita sembra impossibile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

