Gabriele Detti | Ho un rimpianto e mezzo nella mia carriera Le acque libere mi interessano

Gabriele Detti è stato l’ospite speciale dell’ultima puntata di SwimZone, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. Il 31enne toscano ha saputo lasciare il segno nella storia del nuoto italiano, ottenendo due medaglie di bronzo ai Giochi Olimpici di Rio 2016 (nei 400 e nei 1500 metri) e conquistando uno strepitoso titolo mondiale a Budapest 2017 negli 800. Dopo alcuni anni molto difficili, anche per via di alcuni problemi di salute, l’azzurro sta provando a risalire la china esplorando anche nuovi orizzonti come la knockout in acque libere. Sul magnifico terzo posto olimpico nei 400: “ Ne ho tanti di bei momenti, ma anche un po’ meno belli su quel 400 lì. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gabriele Detti: “Ho un rimpianto e mezzo nella mia carriera. Le acque libere mi interessano”

