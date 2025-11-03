Gabriel Jesus Juve, si valuta il profilo. Il brasiliano in rotta con l’Arsenal e infortunato fino a gennaio è un’idea per i bianconeri. Il calciomercato Juve monitora con attenzione le grandi occasioni che potrebbero aprirsi nei top campionati europei. Una delle piste più clamorose e inaspettate potrebbe portare a Gabriel Jesus. Il futuro di Gabriel Jesus sembra sempre più lontano dall’Arsenal. L’attaccante brasiliano, classe ’97, non sta vivendo un momento facile a Londra. Attualmente ai box per un infortunio che dovrebbe tenerlo fermo fino a gennaio, il suo destino con i Gunners sembra segnato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gabriel Jesus Juve, rottura in vista con l’Arsenal? Dall’Inghilterra includono anche i bianconeri nella corsa. Quali sono gli ostacoli per arrivare all’attaccante