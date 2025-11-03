Gabbia un orologio Fofana tutto fumo Un Leao a fiammate
MAIGNAN 7,5. Stecca qualche volta con i piedi: pazienza. In autorevole controllo tra i pali, vola sul rigore di Dybala. DE WINTER 5,5. Buco aereo sul cross di Celik per Dybala. Soffre l’argentino, pur costruendo. GABBIA 6,5. Imposta con la solita regolarità, anche una proiezione e una zuccata in area giallorossa. PAVLOVIC 7. Soulé, con il suo passo corto, lo porta a spasso spesso. Lui non molla, tutt’altro: secondo gol stagionale, seguendo l’azione quasi da incursore navigato. Controlla Bailey. SAELEMAEKERS 6,5. L’incipit di Wesley lo manda fuori giri. Quando prende ad accentrarsi, fa ammattire El Aynaoui e non solo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
ATALANTA-MILAN, FORMAZIONE UFFICIALE Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Gabbia: “Faremo di tutto per tornare in Champions. Su Modric…” - Dietro l’angolo c’è l’ultimo test prestagionale contro il Perth Glory, in Australia. Secondo gianlucadimarzio.com