Riprendendo per la terza volta un appuntamento interrotto per 75 anni, ieri Pavia ha reso omaggio a quattro cittadini illustri inserendone i nomi nel famedio. Accanto a personalità come Franco Vittadini, Vittorio Necchi, Mino Milani e Maria Corti, solo per citarne alcuni, ora figurano i nomi di Emilio Gabba (1917–2013), storico di fama internazionale e docente dell’Università di Pavia, Maria Martinetti (1861–1934), benefattrice pavese, ricordata per il suo impegno a favore dei più bisognosi, Carlo Mo (1923–2004), scultore, autore di opere di grande valore artistico e simbolico, e Iolanda Nanni (1968–2018), attivista civica, impegnata con passione nella vita politica e sociale della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gabba, Nanni. Martinetti e Mo cittadini illustri