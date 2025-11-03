Futuro Zirkzee lo United non ha ancora deciso | la Roma lavora sul giocatore

L’andamento della partita contro il Milan urla a squarciagola il bisogno spasmodico della Roma di un attaccante come si deve, perché il problema del gol rischia di pesare sempre di più nell’economia di un campionato fin qui promettente. Le punte non segnano, ed un Dybala reinventato falso nueve è andato nuovamente ko ( rebus rinnovo per lui ), con Gasperini che cercherà ora di inventarsi qualcosa in attesa del mercato invernale. Le idee cominciano a frullare nella testa di Massara, tanto con profili giovani come El Mala e Arevalo quanto con soluzioni più pronte del calibro di Joshua Zirkzee, probabilmente il primo obiettivo per gennaio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Futuro Zirkzee, lo United non ha ancora deciso: la Roma lavora sul giocatore

