Futurismo e Fascismo | a Firenze la rilettura di Fulvio Conti

Firenze, 3 novembre 2025 – In occasione dei 100 anni dell’antologia I nuovi poeti del Futurismo, la Fondazione Primo Conti promuove un ciclo d'incontri che venerdì prossimo alle 17 approderà alla Biblioteca Spadolini Nuova Antologia con un appuntamento che riapre una delle questioni più discusse della nostra storia artistica: Futurismo e Fascismo, tema complesso e tuttora controverso per un movimento che, fin dall’esordio marinettiano del 1909, fece della politica una componente della propria rivoluzione totale. La presidente della Fondazione Primo Conti, Gloria Manghetti, richiama la necessità di rimettere a fuoco il dibattito dopo le recenti polemiche suscitate dalla grande mostra Il Tempo del Futurismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Futurismo e Fascismo: a Firenze la rilettura di Fulvio Conti

