Fuschini FI | Il Sannio torni protagonista in Campania Forza Italia pronta a guidare il cambiamento

Il vicesindaco di Telese Terme e consigliere provinciale Fuschini rilancia il ruolo del Sannio: “Forza Italia è pronta a guidare i processi regionali per restituire centralità e sviluppo alle aree interne della Campania.”. Vincenzo Fuschini (FI), consigliere provinciale e vicesindaco di Telese Terme: “ Forza Italia è pronta a guidare i processi decisionali per il nostro Sannio che deve ritornare ad avere un ruolo centrale e da protagonista in Campania”. Sull’importanza di restituire al Sannio un ruolo centrale e da protagonista in Campania, interviene con una nota il consigliere provinciale e vicesindaco di Telese Terme, Vincenzo Fuschini (FI), che afferma: “ Il Covid ha messo a nudo le forti criticità delle aree metropolitane e dei sovraffollamenti costieri, a vantaggio delle aree interne. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it