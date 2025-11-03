Fuschini FI | Il nostro Sannio deve ritornare ad avere un ruolo centrale e da protagonista in Campania

Tempo di lettura: 3 minuti Sull’importanza di restituire al Sannio un ruolo centrale e da protagonista in Campania, interviene con una nota il consigliere provinciale e vicesindaco di Telese Terme, Vincenzo Fuschini (FI), che afferma: “ Il Covid ha messo a nudo le forti criticità delle aree metropolitane e dei sovraffollamenti costieri, a vantaggio delle aree interne. La pandemia ha evidenziato come quello che è stato definito “distanziamento sociale” non fosse un problema, quanto piuttosto un valore aggiunto per la qualità della vita, purché non venissero meno alcuni requisiti di base: il servizio sanitario, i collegamenti sia fisici (strade e ferrovie) sia digitali (la fibra ottica) e scuole degne di questo nome. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

