Furto di gioielli al Louvre | la password delle telecamere era… louvre

Dday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'indagine della stampa francese ha rivelato come fra le debolezze del sistema di sorveglianza ci fosse una password molto vulnerabile. 🔗 Leggi su Dday.it

