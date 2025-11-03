Furto d' auto a Firenze ladro bloccato dopo essere stato sorpreso nell' abitacolo dai due proprietari cechi

Un 43enne è stato denunciato a Firenze per tentato furto, lesioni personali e possesso di grimaldelli dopo l'intervento della Polizia.

Firenze, sorpreso in un van col vetro rotto: arrestato un 43enne per tentata rapina - Sul posto, erano presenti il proprietario del mezzo e il figlio 18enne, entrambi cittadini cechi, che hanno indicato l’uomo come autore del tentato furto riferendo, inoltre che, nel tentativo di ... Si legge su 055firenze.it

