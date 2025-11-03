Furto al Louvre l’incredibile falla nella sicurezza | la password delle telecamere era Louvre

Mentre proseguono le indagini sul furto avvenuto al museo Louvre di Parigi, emergono dettagli al limite del grottesco, come il nome della password utilizzata per accedere ai server delle telecamere di videosorveglianza. Secondo quanto rivelato dal quotidiano Libération, infatti, la password utilizzata era proprio “Louvre”, ovvero il nome del museo. Secondo il quotidiano francese, già nel 2014 tre esperti dell’Agenzia nazionale per la sicurezza informatica avevano analizzato il sistema di sicurezza del museo mettendo in guardia da possibili violazioni. Nel report si leggeva che “Chi controlla la rete del Louvre può facilitare il furto di opere d’arte”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Furto al Louvre, l’incredibile falla nella sicurezza: la password delle telecamere era “Louvre”

