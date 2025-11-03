Furto al Louvre falla nella sicurezza | password per accedere al sistema di videosorveglianza del museo era semplicemente Louvre

Ilgiornaleditalia.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo alcuni documenti interni, la rete informatica del museo parigino sarebbe stata per anni esposta a vulnerabilità gravi. Già nel 2014 un rapporto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza informatica aveva segnalato che chiunque fosse riuscito ad accedere al sistema avrebbe potuto “rendere più f. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

furto al louvre falla nella sicurezza password per accedere al sistema di videosorveglianza del museo era semplicemente louvre

© Ilgiornaleditalia.it - Furto al Louvre, falla nella sicurezza: password per accedere al sistema di videosorveglianza del museo era semplicemente “Louvre”

Leggi anche questi approfondimenti

furto louvre falla sicurezzaFurto al Louvre, falla nella sicurezza: la password era “Louvre”. Fermati “insospettabili" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Furto al Louvre, falla nella sicurezza: la password era “Louvre”. Secondo tg24.sky.it

furto louvre falla sicurezzaLe molte falle nella sicurezza del Louvre - L'inadeguatezza delle telecamere, i sistemi operativi obsoleti e le password deboli erano noti anche prima dell'ultimo furto di gioielli ... ilpost.it scrive

furto louvre falla sicurezzaFurto al Louvre, clamorosa falla nella sicurezza: la password era il nome del museo - Secondo l'inchiesta di Libération, la parola chiave per accedere ai server di videosorveglianza del celebre museo era semplicemente "Louvre". Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Furto Louvre Falla Sicurezza