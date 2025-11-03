Furto al Louvre falla nella sicurezza | password per accedere al sistema di videosorveglianza del museo era semplicemente Louvre
Secondo alcuni documenti interni, la rete informatica del museo parigino sarebbe stata per anni esposta a vulnerabilità gravi. Già nel 2014 un rapporto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza informatica aveva segnalato che chiunque fosse riuscito ad accedere al sistema avrebbe potuto “rendere più f. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nuove (e clamorose) rivelazioni sul furto al Louvre. Come evidenziato da Liberation, la password scelta per accedere al server della videosorveglianza era “Louvre”. A rivelarlo il quotidiano francese che ha ricostruito l’intervento dell’Agenzia nazionale della si Vai su Facebook
#Tg2000 - Il #Louvre riapre dopo il #furto #22ottobre #Tv2000 #Francia #furto @tg2000it - X Vai su X
Furto al Louvre, falla nella sicurezza: la password era “Louvre”. Fermati “insospettabili" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Furto al Louvre, falla nella sicurezza: la password era “Louvre”. Secondo tg24.sky.it
Le molte falle nella sicurezza del Louvre - L'inadeguatezza delle telecamere, i sistemi operativi obsoleti e le password deboli erano noti anche prima dell'ultimo furto di gioielli ... ilpost.it scrive
Furto al Louvre, clamorosa falla nella sicurezza: la password era il nome del museo - Secondo l'inchiesta di Libération, la parola chiave per accedere ai server di videosorveglianza del celebre museo era semplicemente "Louvre". Da msn.com