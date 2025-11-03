Furto ai danni di un’anziana | arrestato 53enne
Tempo di lettura: 3 minuti Nella mattinata del 2 novembre, a Santa Maria Capua Vetere (CE), i Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Castellabate hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa, su richiesta di questa Procura della Repubblica, dal G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania per furto in abitazione aggravato posto in essere da un soggetto di 53 anni ai danni di un’anziana residente nel Cilento. Secondo la ricostruzione dei fatti emergenti dalle indagini preliminari l’indagato, dopo essere entrato nell’abitazione della vittima con una scusa, si impossessava di svariati monili in oro a lei appartenenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
