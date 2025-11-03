Furti nelle case tra Milano Varese e Monza due albanesi arrestati a Senago – VIDEO

Due uomini albanesi sono stati arrestati a Senago dalla Polizia di Stato, sono ritenuti responsabili di almeno 13 furti nelle case messi a segno in diversi comuni della zona. La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Furti nelle case tra Milano, Varese e Monza, due albanesi arrestati a Senago – VIDEO

Contenuti che potrebbero interessarti

Mercatale, furti in due case in via Fratelli Cervi: fra salvadanai di bambini e cani chiusi nelle stanze. Anche a Mercatale il tardo pomeriggio di Halloween ha portato paura e rabbia: visti due uomini, non troppo in là con l'età, con un cappellino e una bandan - facebook.com Vai su Facebook

Dalle segnalazioni social all’arresto: la Polizia di Stato di Milano sgomina una banda di ladri attiva tra Varese e Como - L’attività di indagine condotta dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Milano ha preso il via dall ... Segnala legnanonews.com

Furti in serie tra Monza, Varese e Como: sgominata la banda dei “fantasmi delle ville” - Due uomini arrestati dalla Polizia di Stato di Milano, responsabili di una scia di colpi in abitazioni tra febbraio e marzo ... Secondo mbnews.it

Tredici furti in abitazione in due mesi tra Varese, Como e e Monza: presi i due ladri - Una scia di furti in abitazione commessi tra febbraio e marzo nelle province di Varese, Como, Monza e Brianza, con un protocollo collaudato: prima veniva individuata la casa da svaligiare, la pianific ... Lo riporta msn.com