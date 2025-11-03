Furti in casa a Cordenons e a Brugnera | rubati gioielli in oro

Non si placano i furti nella Destra Tagliamento. I ladri questa volta si sono concentrati nella zona di Cordenons e di Brugnera dove sono stati messi a segno due colpi nella giornata di sabato 1 novembre. I casi, affidati ai carabinieri, si aggiungono a quelli già riportati a Prata e a Pasiano. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Giovedì 6 novembre – ore 18.00 Aula Magna della Casa dello Studente – Fiume Veneto Incontro pubblico “Truffe e furti” Un appuntamento dedicato alla prevenzione e alla sicurezza, per conoscere da vicino come difendersi da furti, truffe e raggiri, co - facebook.com Vai su Facebook

Ladri in casa a Vivaro e Cordenons, due abitazioni svaligiate in poche ore: rubati ori, gioielli e contanti - La scoperta lunedì sera 8 settembre intorno alle 21 quando i proprietari al loro rientro hanno trovato la porta di ... Secondo ilgazzettino.it

Furti in casa, 'no alle iniziative estemporanee dei cittadini' - "E' del tutto evidente la necessità che la cittadinanza richieda sempre l'intervento delle forze di polizia, preparate a fronteggiare qualsiasi situazione, astenendosi dall'intraprendere qualsiasi ... Da ansa.it

Emergenza furti in casa, «Cento i colpi nel 2025» - È il dato che emerge dal vertice sulla sicurezza convocato a Palazzo dei Priori dal prefetto Sergio Pomponio, ultimo del ciclo d’incontri dedicati ... Come scrive ilmessaggero.it