Furti in abitazione | arrestata coppia di trasfertisti del colpo

Ilgiorno.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due quarantenni albanesi colpiti da un'ordinanza di custodia cautelare: vengono loro contestati 13 raid. Utilizzavano auto rubate con targhe clonate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

