Furti a Pavia e Pinarolo Po | ladri svaligiano negozio di parrucchieri e una logistica
Pavia, 3 novembre 2025 - Due furti, diversi fra loro sia per obiettivi che per bottini: a Pinarolo Po hanno derubato una logistica, portando via accumulatori di energia per pannelli solari, mentre nel capoluogo provinciale hanno fatto danni in un negozio di parrucchiera per rubare però solo le mance. Il problema dei furti è molto sentito sulla costa Nella notte tra sabato e ieri, domenica 2 novembre, ignoti si sono introdotti nel negozio di parrucchieri in via Lovati, a Pavia Ovest nella zona del Ponte di pietra: hanno spaccato il vetro di una porta sul retro, evidentemente interessati ai soldi del fondo cassa, che però non hanno trovato e si sono dovuti così accontentare delle monete lasciate nel barattolo delle mance sul bancone, per un bottino non quantificato ma di certo tutt'altro che ingente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
MilanoPaviaTV - Canale78 È stato denunciato, ma resta a piede libero, dopo aver commesso una serie di furti e rapine alla stazione ferroviaria di Mortara. L’autore è un ragazzo di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’ultimo episodio risale a martedì scors Vai su Facebook
LEGGI QUI: primapavia.it/cronaca/giovan… #Aggressioni #Furti #Mortara #Cronaca #Carabinieri #Denuncia #Notizie #News - X Vai su X
Furto con il flessibile e scintille: pericolo-incendio dal benzinaio. Ladri rischiano la vita per 500 euro - È di circa 500 euro il bottino del furto messo a segno nella notte tra sabato e domenica, ai danni del ... ilgiorno.it scrive