Furti a Pavia e Pinarolo Po | ladri svaligiano negozio di parrucchieri e una logistica

Pavia, 3 novembre 2025 - Due furti, diversi fra loro sia per obiettivi che per bottini: a Pinarolo Po hanno derubato una logistica, portando via accumulatori di energia per pannelli solari, mentre nel capoluogo provinciale hanno fatto danni in un negozio di parrucchiera per rubare però solo le mance. Il problema dei furti è molto sentito sulla costa Nella notte tra sabato e ieri, domenica 2 novembre, ignoti si sono introdotti nel negozio di parrucchieri in via Lovati, a Pavia Ovest nella zona del Ponte di pietra: hanno spaccato il vetro di una porta sul retro, evidentemente interessati ai soldi del fondo cassa, che però non hanno trovato e si sono dovuti così accontentare delle monete lasciate nel barattolo delle mance sul bancone, per un bottino non quantificato ma di certo tutt'altro che ingente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

