Fuori dal coro sorpresa in diretta | l’abusiva è un volto noto degli anni ’90

Thesocialpost.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tema delle occupazioni abusive torna al centro di Fuori dal Coro, il programma di attualità condotto da Mario Giordano su Rete 4. Questa volta, però, la cronaca si intreccia con la memoria: tra gli abusivi individuati nella Capitale, spunta un nome che molti telespettatori riconosceranno. Un volto legato a uno dei casi più discussi degli anni Novanta, tornato oggi sotto i riflettori per ragioni molto diverse. La protagonista è ancora una volta al centro di una vicenda controversa, ma non più per motivi politici: secondo quanto ricostruito dagli inviati del programma, la donna sarebbe coinvolta in un nuovo episodio di occupazione illegale insieme al figlio, in un immobile situato a Roma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

