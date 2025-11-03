Fuori dal coro l’abusiva in casa è un volto noto | Mario Giordano e il suo inviato senza parole

Occupazioni abusive e ladri di case, tema sempre caldo a Fuori dal Coro, il programma d’attualità di Mario Giordano su Rete 4. Questa volta, in mezzo a chi si stabilizza in appartamenti non di proprietà e senza rispettare la legge, emerge una figura del passato. Un volto che molti telespettatori più attenti ricorderanno, legato a uno dei casi più controversi degli anni Novanta, tornato oggi sotto i riflettori per motivi molto diversi. La storia si intreccia tra passato e presente: un tempo protagonista delle cronache politiche e giudiziarie per una vicenda surreale, oggi la donna è finita nuovamente nel mirino, ma questa volta per reati legati all’abusivismo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

