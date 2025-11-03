Funicolare Bergamo Alta-San Vigilio chiusa fino al 5 dicembre per manutenzione straordinaria
Bergamo, 3 novembre 2025 - Inizia oggi un mese di passione per coloro i quali utilizzano solitamente la funicolare che collega Colle Aperto a Bergamo Alta con San Vigilio. A comunicarlo oggi è l’Azienda trasporti Bergamo, che in una nota sottolinea come fino al 5 dicembre la tratta sarà chiusa a causa di lavori di manutenzione straordinaria. Nello specifico, l'impianto sarà sottoposto alla revisione quinquennale, come prevede la normativa vigente. Per mantenere attivo il collegamento, Atb ha disposto il servizio di un bus sostitutivo della linea 21. Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare ATB, l'ente gestore del servizio, al numero di telefono 035 236026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
