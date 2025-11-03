Fullmetal Alchemist non è più il miglior anime di tutti i tempi | ecco chi lo ha spodestato
Per oltre un decennio, Fullmetal Alchemist: Brotherhood ha regnato incontrastato come il sovrano assoluto degli anime d’azione. Dal 2009, questa serie è stata considerata la perfetta sintesi tra narrazione emotiva, profondità filosofica e azione esplosiva. Ma anche i più grandi imperi, prima o poi, vedono tramontare la loro era. Una nuova generazione di appassionati, cresciuta con ritmi narrativi più serrati, tematiche più oscure e uno spettacolo cinematografico senza precedenti, ha trovato il suo nuovo campione. Questo campione si chiama Chainsaw Man – Il Film: La storia di Reze. Il film uscito nel 2025 non si è limitato a elettrizzare le platee di tutto il mondo, ma ha compiuto l’impensabile, detronizzando ufficialmente Fullmetal Alchemist: Brotherhood dalla vetta della classifica degli anime d’azione su MyAnimeList. 🔗 Leggi su Screenworld.it
