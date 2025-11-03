Fuga da Alcatraz | la storia vera dietro il film

Fuga da Alcatraz, uscito nel 1979 e diretto da Don Siegel, è uno dei titoli più iconici nella carriera di Clint Eastwood e rappresenta la quinta e ultima collaborazione tra l’attore e il regista dopo film come La notte brava del soldato Jonathan e Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!. Con questo film, Eastwood mette da parte l’azione esplosiva che spesso lo aveva accompagnato negli anni Settanta, abbracciando invece un racconto più essenziale, minimalista e sospeso sulla tensione psicologica. Nei panni del detenuto Frank Morris, l’attore offre una delle sue interpretazioni più asciutte e carismatiche, costruendo un personaggio caparbio, silenzioso e intuitivo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Argomenti simili trattati di recente

Grazie raga, alla prossima La prigione di Alcatraz Escape room Treviso Info e prenotazioni www.infuga.net #infugaescape #infugaescaperoom #prigionedialcatraz #escaperoomtreviso #treviso - facebook.com Vai su Facebook

“Fuga da Alcatraz” è una storia vera? Come finisce e dove è stato girato il cult - Scopri se "Fuga da Alcatraz" (1979) è ispirato a una storia vera: come finisce e dove è stato girato il film. Da tag24.it

Trump: «Riaprirò la prigione di Alcatraz, ospiterà i criminali più spietati degli Usa». La storia del carcere chiuso da 60 anni: lì fu rinchiuso Al Capone - Conosciuta come «The Rock», la prigione di Alcatraz è considerata una delle più famose al mondo, sia per la sua posizione sia perché lì sono stati rinchiusi criminali leggendari. Riporta corriereadriatico.it

Trump: «Riaprirò la prigione di Alcatraz, ospiterà i criminali più spietati degli Usa». La storia del carcere chiuso da 60 anni: lì fu rinchiuso Al Capone - La prigione fu chiusa nel 1963 e l'isola di Alcatraz è attualmente gestita come sito turistico, centinaia di migliaia di visitatori ogni anno Conosciuta come «The Rock», la prigione di Alcatraz è ... Da leggo.it