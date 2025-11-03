Fucacoste e Cocce Priatorje in migliaia a Orsara | colpo d' occhio e successo straordinari per falò e zucche

La festa legata al culto dei morti più grande e partecipata di tutta la Puglia, anche nel 2025 e ormai da 20 anni: sabato 1° novembre, con tanti turisti stranieri e migliaia di persone giunte a Orsara di Puglia da ogni parte d’Italia, l’appuntamento con “Fucacoste e cocce priatorje” (Falò e teste. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

