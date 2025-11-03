Fs verso l’ingresso nel mercato tedesco dell’Alta velocità
Fs sarebbe pronta a entrare nel mercato tedesco dell’Alta velocità. ” Stiamo valutando di espandere la nostra attività in Germania nel settore dei treni ad alta velocità ”, afferma l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma in un’intervista al quotidiano tedesco ‘Handelsblatt’, dove fa presente che il progetto è attualmente in fase esplorativa. ”Abbiamo contattato i gestori delle infrastrutture e le autorità – osserva Donnarumma – come è giusto che sia”. Fs è già attiva in Germania in 14 lander attraverso le controllate Netinera e Tx logistik; ora sarebbe quindi pronta a fare il suo ingresso nella rete con 50 treni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
